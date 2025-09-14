"التموين": الكارت الموحد سيكون بديلا للبطاقات التموينية

أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الكارت الموحد سيكون بديلًا تدريجيًا لبطاقات التموين، حيث سيحصل عليه المواطن بمجرد إدخال بياناته عبر الاستمارة الإلكترونية المتاحة على منصة "مصر الرقمية".

وأوضحت المصدار لـ"فيتو"، أنه سيتم ربط الكارت بحساب بريدي يتيح للمواطن استخدامه كوسيلة دفع إلكتروني، بالإضافة إلى صرف أي خدمات حكومية أخرى حال استحقاقه لها.

إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التموين

وأكدت أن هذه المنظومة تأتي في إطار إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التموين تهدف إلى ضبط قاعدة البيانات التي تعمل الوزارة على تنقيتها منذ سنوات، مشددًا على أن المواطن نفسه هو المسؤول عن تحديث بياناته، وبناءً على ذلك سيتم تحديد مدى أحقيته في الدعم.

وأشارت إلى أن الوزارة بصدد إجراء نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم، تقوم على ربط جميع الخدمات بكارت موحد يضمن العدالة والشفافية ويحافظ على حقوق المستحقين للدعم.

إطلاق استمارة تحديث بيانات المواطنين الخاصة بالخدمات التموينية

وأعلنت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق استمارة الخاصة بالخدمات التموينية ضمن منظومة الكارت الموحد للخدمات الحكومية، على أن تبدأ التجربة من محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا في باقي محافظات الجمهورية.

40 ألف أسرة استخدمت الكارت الموحد بديلا عن البطاقة التموينية في بورسعيد



وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن إطلاق استمارة تحديث البيانات وإصدار الكارت الموحد يمثل خطوة جوهرية في مسار التحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن التجربة بدأت في بورسعيد وشملت أكثر من 42 ألف أسرة بما يقارب 140 ألف مواطن، حيث استُخدم الكارت الموحد بديلًا عن بطاقة الأسرة التقليدية.

وأوضح الوزير أن الكارت مكّن المواطنين من صرف الخبز المدعوم، واستبدال نقاط الخبز، والحصول على مختلف الخدمات التموينية، لافتًا إلى أن نجاح التجربة شكّل دافعًا لتعميمها على نطاق أوسع.

