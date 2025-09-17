الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على قائد دراجة نارية بتهمة السير عكس الاتجاه ودهس طالب بالغربية

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد دراجة نارية لقيامة بالسير عكس الاتجاه ودهس طالب، مما أسفر عن إصابته بالغربية.

 

فيديو لقائد دراجة نارية يسير عكس الاتجاه ودهس طالب بالغربية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالسير عكس الاتجاه معرضًا حياته والمواطنين للخطر واصطدامه بطالب وإحداث إصابته بالغربية.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 سبتمبر الجارى تلقي مركز شرطة طنطا بلاغا من ( طالب – مقيم بدائرة المركز) بأنه حال عبوره لأحد الطرق اصطدمت به دراجة نارية تسير عكس الاتجاه، مما أدى لإصابته بكدمات متفرقة.


وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" وقائدها (طالب – "لايحمل رخصة قيادة")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو لقائد دراجة نارية يسير عكس الاتجاه قائد دراجة نارية يسير عكس الاتجاه الغربية دهس طالب بالغربية

مواد متعلقة

الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع فوط وبطاطين بالغربية (فيديو)

ضبط 5 أطنان صلصة مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالغربية

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة واقعة وفاة طفلين توأم بعد تلقي التطعيم بالمنوفية إلى النيابة العامة

الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

بالأسعار، طرح أراض استثمارية بالقاهرة الجديدة

هل يشارك الخطيب في الجمعية العمومية للنادي الأهلي؟، سعد شلبي يجيب

ضبط صاحب شركة مطاعم هارب من تنفيذ 11 حكما قضائيا

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، الخمسة الناجون من عذاب القبر

ما هي السورة التي كان النبي يقرأ بها كثيرا في صلاته؟

هل يجوز للحائض قراءة القرآن فى المسجد؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads