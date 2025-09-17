القبض على قائد دراجة نارية بتهمة السير عكس الاتجاه ودهس طالب بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد دراجة نارية لقيامة بالسير عكس الاتجاه ودهس طالب، مما أسفر عن إصابته بالغربية.

فيديو لقائد دراجة نارية يسير عكس الاتجاه ودهس طالب بالغربية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالسير عكس الاتجاه معرضًا حياته والمواطنين للخطر واصطدامه بطالب وإحداث إصابته بالغربية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 سبتمبر الجارى تلقي مركز شرطة طنطا بلاغا من ( طالب – مقيم بدائرة المركز) بأنه حال عبوره لأحد الطرق اصطدمت به دراجة نارية تسير عكس الاتجاه، مما أدى لإصابته بكدمات متفرقة.



وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" وقائدها (طالب – "لايحمل رخصة قيادة")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



