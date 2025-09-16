الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
ضبط 5 أطنان صلصة مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالغربية

ضبط 5 أطنان صلصة
شنت إدارة تموين بسيون بمحافظة الغربية، حملة مكبرة برئاسة السعودي الجارية مدير الإدارة وبمشاركة مفتشي التموين.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1000 عبوة صلصة طعام تزن كل عبوة 5 كجم بإجمالي 5 أطنان داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية يعمل بدون ترخيص. 

وتبيّن أن المضبوطات خالية من البيانات ومشتبه في صلاحيتها.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

