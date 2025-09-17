الأربعاء 17 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد تكون كثيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى  من الرابعة فجرا وتنتهى  التاسعة صباحا.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 18-9-2025

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلا  على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 36

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 40
 

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

