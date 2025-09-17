كتائب القسام تعلن قصف حشود لجيش الاحتلال جنوب خان يونس

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: قصفنا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين حشود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق مرتجى جنوب مدينة خان يونس في قطاع غزة.

بدء الاجتياح البري لمدينة غزة

وأمس، أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الجيش لن يتراجع حتى تحقيق أهداف الحرب، وذلك في أول تصريح بعد أن أشارت تقارير إلى بدء الاجتياح البري لـمدينة غزة.

وقال كاتس على منصة “إكس”، إن " جيش الدفاع يضرب بقبضة من حديد البنية التحتية لحماس، وجنوده يقاتلون ببسالة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".

تعرض مدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف

وتعرّضت مدينة غزة فجر الثلاثاء لقصف إسرائيلي عنيف، بحسب ما أفاد شهود عيان، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الدولة العبرية للتعبير عن دعم الولايات المتّحدة "الراسخ" لها.

