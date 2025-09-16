الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
خارج الحدود

عراقجي عن زيارة رئيس إيران لنيويورك: "مسألة التأشيرة ستحل"

رئيس ايران،فيتو
رئيس ايران،فيتو

أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعض التفاصيل عن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان المرتقبة إلى نيويورك، لحضور الجلسة العامة للجمعية العمومية للأمم المتحدة، مبينا أن مسائل التأشيرة واللوجستيات ستُحل في الأيام المقبلة.

وأضاف عراقجي، في حديث للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن بلاده أكدت دومًا "حضورها القوي في الأمم المتحدة"، وفق تعبيره. 

وقال: "جرى الإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ولفت إلى وجود بعض القضايا المتعلقة بالتأشيرات ولوجستيات الرحلة، مؤكدا أنها "ستُحل في الأيام المقبلة".

إلى ذلك، أكد الوزير الإيراني أن لقاءات ثنائية ستُعقد على هامش الجمعية، قائلا "ستستفيد طهران من هذه الفرصة".

وتنطلق المناقشة العامة رفيعة المستوى لهذه الجلسة الأممية يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الحالي، مع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لتأسيسها، حيث سيجتمع قادة العالم في مدينة نيويورك لبحث التحديات العالمية المعقدة.

علمًا أنه بموجب الاتفاقيات المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، يتعين على الولايات المتحدة إصدار التأشيرات لممثلي الدول الأعضاء.

الجمعية العامة للامم المتحدة الخارجية الايراني الرئيس الإيراني الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان

