عراقجي عن زيارة رئيس إيران لنيويورك: "مسألة التأشيرة ستحل"

أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعض التفاصيل عن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان المرتقبة إلى نيويورك، لحضور الجلسة العامة للجمعية العمومية للأمم المتحدة، مبينا أن مسائل التأشيرة واللوجستيات ستُحل في الأيام المقبلة.

وأضاف عراقجي، في حديث للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن بلاده أكدت دومًا "حضورها القوي في الأمم المتحدة"، وفق تعبيره.

وقال: "جرى الإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ولفت إلى وجود بعض القضايا المتعلقة بالتأشيرات ولوجستيات الرحلة، مؤكدا أنها "ستُحل في الأيام المقبلة".

إلى ذلك، أكد الوزير الإيراني أن لقاءات ثنائية ستُعقد على هامش الجمعية، قائلا "ستستفيد طهران من هذه الفرصة".

وتنطلق المناقشة العامة رفيعة المستوى لهذه الجلسة الأممية يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الحالي، مع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لتأسيسها، حيث سيجتمع قادة العالم في مدينة نيويورك لبحث التحديات العالمية المعقدة.

علمًا أنه بموجب الاتفاقيات المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، يتعين على الولايات المتحدة إصدار التأشيرات لممثلي الدول الأعضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.