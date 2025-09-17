ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال شخص يدعى حمدي من المنوفية، يقول فيه: "ما موقف الدين من الناس اللي بتنزل الأسواق وبيحلف أكثر من طلاق؟ وما موقف الزوجة إذا كان زوجها يحلف بالطلاق أكثر من 30 أو 40 مرة؟".

وقال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم مع الإعلامية زينب سعد الدين، المذاع على قناة الناس، أن الشرع الشريف نهى عن كثرة الحلف مطلقًا، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولا تطع كل حلاف مهين"، وقوله تعالى: "واحفظوا أيمانكم"، مبينًا أن كثرة الحلف تذهب بركة البيع والشراء، وأن من يحلف كذبًا يجمع بين معصيتين: الكذب والحلف على غير الحق، وهو ما قد يصل إلى اليمين الغموس، وهي من الكبائر لأنها تقتطع حقًّا بغير حق.

وأضاف أن الحلف بالطلاق أمر خطير جدًا ويترتب عليه آثار شرعية، ولا يجوز للإنسان أن يجعله وسيلة للتأكيد أو البيع أو الشراء، لأن الطلاق له تبعاته وأحكامه التي قد تفرّق الأسرة وتشتت شملها، مؤكدًا أن على المسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يجعل الطلاق وسيلة للحلف في كل صغيرة وكبيرة.



