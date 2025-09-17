الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب

الطلاق، فيتو
الطلاق، فيتو

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال شخص يدعى حمدي من المنوفية، يقول فيه: "ما موقف الدين من الناس اللي بتنزل الأسواق وبيحلف أكثر من طلاق؟ وما موقف الزوجة إذا كان زوجها يحلف بالطلاق أكثر من 30 أو 40 مرة؟".

وقال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم مع الإعلامية زينب سعد الدين، المذاع على قناة الناس، أن الشرع الشريف نهى عن كثرة الحلف مطلقًا، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولا تطع كل حلاف مهين"، وقوله تعالى: "واحفظوا أيمانكم"، مبينًا أن كثرة الحلف تذهب بركة البيع والشراء، وأن من يحلف كذبًا يجمع بين معصيتين: الكذب والحلف على غير الحق، وهو ما قد يصل إلى اليمين الغموس، وهي من الكبائر لأنها تقتطع حقًّا بغير حق.

وأضاف أن الحلف بالطلاق أمر خطير جدًا ويترتب عليه آثار شرعية، ولا يجوز للإنسان أن يجعله وسيلة للتأكيد أو البيع أو الشراء، لأن الطلاق له تبعاته وأحكامه التي قد تفرّق الأسرة وتشتت شملها، مؤكدًا أن على المسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يجعل الطلاق وسيلة للحلف في كل صغيرة وكبيرة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دار الإفتاء المصرية طلاق الحلف بالطلاق

مواد متعلقة

هل يحق للمرأة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها بأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفاصيل أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز.. شقيق الفنان: طلقها غيابيًا في 1998 بحضوري.. وداليا محمد العربي: الطلاق كان صوريًا

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته لطلبها الطلاق في المرج

أمين الفتوي يوضح حكم الطلاق الصوري والزواج العرفي للحصول على المعاش

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

ضباط إسرائيليون: نخشى من انقلاب مليشيات أبو شباب في غزة وفقدان السيطرة الميدانية

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للحائض قراءة القرآن فى المسجد؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب

هل ارتداء النقاب رغم معارضة الأهل عقوق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads