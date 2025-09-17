سعد لمجرد: شرف لى الغناء باللهجة المصرية وشبه دماغي أغنية كلها فرح

عبر الفنان سعد لمجرد عن سعادته بالتعاون مع الشاعر الغنائي والمنتج أمير طعيمة في أغنية «شبه دماغي»، مشيرًا إلى أن هذا هو التعاون الرابع بينهما.

أغنية شقه دماغي لـ سعد لمجرد

مضيفًا: «كل أغنية قدمتها مع أمير طعيمة تحمل لي ذكريات سعيدة وتعني لي الكثير في مشواري، وأضافت لمسيرتي الفنية، خصوصًا أن العلاقة بيننا أصبحت إنسانية قبل أن تكون فنية».

وتابع "لمجرد" خلال وجوده في مداخلة هاتفية مع المذيعة جيهان عبدالله فى برنامجها "أجمد٧ الساعة ٧"، عبر إذاعة "نجوم إف.إم" قائلا: «أي أغنية مصرية هي إضافة لمشواري الفني، وشرف لي الغناء باللهجة المصرية»، مؤكدًا على تفاؤله بنجاح أغنية «شبه دماغي»: «الاغنية كلها فرح والناس محتاجة تفرح الأيام دي، ومتفائل بها جدًا».

كما تحدث عن تصوير فيديو كليب الأغنية في الساحل الشمالي، قائلا: «ذكرياتي في الساحل الشمالي لن أنساها وكل شيء كان ميسرًا، واختيار الفنانة يسرا الجديدي للمشاركة في الفيديو كليب كان صائبًا 100% لأنها أضافت للأغنية»، وأضاف: «اقترحت على أمير طعيمة تصوير فيديو كليب لأغنية (شبه دماغي) بدلا من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، خاصة أنني كنت موجودا في الساحل الشمالي خلال تلك الفترة».

واختتم سعد لمجرد تصريحاته بالتأكيد على سعادته بالتعاون مع شركة «نجوم ريكوردز».

يذكر أن أغنية «شبه دماغي» من كلمات: أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر: جلال الحمداوي، وإخراج شادي قاسم، ومن إنتاج أمير طعيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.