ضباط إسرائيليون: نخشى من انقلاب مليشيات أبو شباب في غزة وفقدان السيطرة الميدانية

كشفت صحيفة هآرتس، نقلًا عن ضباط إسرائيليين، أن إحدى المليشيات التي ينحدر أفرادها من عائلة أبو شباب تعمل بإشراف الجيش وجهاز الشاباك، وتم منحها صلاحية حمل السلاح بشكل رسمي داخل قطاع غزة.

مخاوف من انقلاب داخلي

وأضاف الضباط أن هناك قلقًا متزايدًا داخل المؤسسة العسكرية من احتمال انقلاب هذه المليشيات ضد إسرائيل نفسها، في ظل غياب السيطرة الحقيقية على الأرض.

فقدان السيطرة الميدانية

وأكدت المصادر أن إسرائيل لا تملك سيطرة فعلية على هذه التشكيلات المسلحة في الميدان، وهو ما يهدد بحدوث فوضى أمنية واسعة داخل القطاع.

ارتباك في الإستراتيجية الإسرائيلية

ويرى محللون أن الاعتراف الإسرائيلي يعكس حجم الإرباك الذي تواجهه تل أبيب في إدارة الوضع بغزة، خاصة مع اعتمادها على قوى محلية قد تنقلب عليها في أي لحظة.

وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن قواته بدأت عمليات عسكرية في محيط مدينة غزة ضمن عملية "مركبات جدعون 2"، زاعمًا أنها تستهدف تفكيك البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية في المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.