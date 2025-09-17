الأربعاء 17 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ضباط إسرائيليون: نخشى من انقلاب مليشيات أبو شباب في غزة وفقدان السيطرة الميدانية

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

كشفت صحيفة هآرتس، نقلًا عن ضباط إسرائيليين، أن إحدى المليشيات التي ينحدر أفرادها من عائلة أبو شباب تعمل بإشراف الجيش وجهاز الشاباك، وتم منحها صلاحية حمل السلاح بشكل رسمي داخل قطاع غزة.

 

مخاوف من انقلاب داخلي

وأضاف الضباط أن هناك قلقًا متزايدًا داخل المؤسسة العسكرية من احتمال انقلاب هذه المليشيات ضد إسرائيل نفسها، في ظل غياب السيطرة الحقيقية على الأرض.

 

فقدان السيطرة الميدانية

وأكدت المصادر أن إسرائيل لا تملك سيطرة فعلية على هذه التشكيلات المسلحة في الميدان، وهو ما يهدد بحدوث فوضى أمنية واسعة داخل القطاع.

 

ارتباك في الإستراتيجية الإسرائيلية

ويرى محللون أن الاعتراف الإسرائيلي يعكس حجم الإرباك الذي تواجهه تل أبيب في إدارة الوضع بغزة، خاصة مع اعتمادها على قوى محلية قد تنقلب عليها في أي لحظة.

وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن قواته بدأت عمليات عسكرية في محيط مدينة غزة ضمن عملية "مركبات جدعون 2"، زاعمًا أنها تستهدف تفكيك البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية في المدينة.

