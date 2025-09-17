تعيين نائب أكاديمي من "كامبريدج" بالجامعة البريطانية

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، تعيين الدكتور جيمس جازارد، زميل كلية وولفسون وعميد كلية التعليم المستمر، بجامعة كامبريدج، في منصب النائب الأكاديمي الجديد لرئيس الجامعة البريطانية، وذلك اعتبارًا من بداية العام الأكاديمي المقبل 2025/2026.

وجاء اختيار الدكتور جيمس جازارد تتويجًا لمسيرة علمية ومهنية تمتد لأكثر من عقدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتواصل المجتمعي والتعاون الدولي، ولاسيما عمله في جامعة كامبريدج، التي شغل بها منذ عام 2016 منصب عميد كلية التعليم المستمر، وهو أكبر أقسام جامعة كامبريدج من حيث عدد الطلاب، وخلال فترة قيادته، تطورت الكلية لتصبح وحدة أكاديمية ديناميكية تركز على الطالب، مقدّمًا أكثر من 200 برنامج تعليمي، ويجذب أكثر من 100,000 تسجيل سنوي من أكثر من 100 دولة، فضلًا عن تعيينه زميلًا لكلية وولفسون بالجامعة.

بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن تعيين الدكتور "جازارد" في منصب النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الجامعة البريطانية كصرح تعليمي وبحثي رائد، يجمع بين الخبرة الدولية العريقة والقدرة على الابتكار والتطوير بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطور التكنولوجي الحالي، مضيفًا، نحن على ثقة بأن خبراته العالمية ورؤيته المتقدمة ستُسهم في دعم طلابنا وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز مكانة الجامعة على الساحة الأكاديمية الإقليمية والدولية.

السيرة الذاتية للنائب الأكاديمي الجديد للجامعة البريطانية

وأضاف لطفي، أن البروفيسور جازارد أظهر طوال مسيرته المهنية، التزامًا عميقًا بالتعليم الشامل والتعلم مدى الحياة، فقد قاد في كامبريدج عملية تحويل المعهد إلى مؤسسة حديثة ذات انخراط عالمي، من خلال توسيع فرص الوصول عبر البرامج الإلكترونية، وابتكار مسارات جديدة مثل الدراسات ما قبل الطبية للمتعلمين في منتصف العمر، وتأسيس برامج دراسات عليا رائدة في مجالات ناشئة كسياسات الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، وبيانات الرعاية الصحية، كما لعب دورًا محوريًا في إطلاق شراكة كامبريدج مع منصة edX، حيث تم تطوير برامج MicroMasters والتدريب المهني عبر الإنترنت بالكامل.

وبجانب خبرته الأكاديمية، يمتلك البروفيسور "جازارد "خبرة واسعة في بناء الشراكات بين القطاعات المختلفة، والأطر التنظيمية ومعايير الجودة، والتحول الرقمي، وتصميم أنظمة تعليم مرنة ومتجاوبة. وقد شغل أدوارًا استشارية وإدارية في مؤسسات تعليمية بالمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجزائر، حيث دمج دائمًا بين التميز الأكاديمي التقليدي والأساليب الحديثة المتوافقة مع احتياجات السوق.

كما يحمل البروفيسور "جازارد" درجة البكالوريوس في علم الوراثة، ودرجة الدكتوراه في أمراض الوراثة لفاقدي السمع، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال في ريادة الأعمال وتنمية المشروعات، وتُجسّد خبراته متعددة التخصصات ورؤيته الدولية تطلعات ورسالة جامعتنا في الجمع بين جودة التعليم البريطاني واحتياجات وطموحات منطقتنا.

