الأربعاء 17 سبتمبر 2025
محافظات

تجديد عقود اليومية للعاملين بفرع التأمين الصحي في دمياط

الدكتورة رشا مصلح
الدكتورة رشا مصلح مدير فرع التامين الصحي

قامت الدكتورة رشا مصلح مدير فرع التأمين الصحي بدمياط، اليوم، بتجديد عقود جميع العاملين بنظام اليومية داخل الفرع والوحدات التابعة له، وذلك في إطار حرص الإدارة على دعم استقرار العاملين وتحسين بيئة العمل.

جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار الوظيفي

جاء قرار التجديد بعد جهود كبيرة بذلتها مدير الفرع للحصول على الموافقات اللازمة، بما يضمن استمرار العاملين في أداء مهامهم دون قلق وظيفي، ويعكس التزام الإدارة بتعزيز الاستقرار داخل المنظومة.

رسالة تقدير للعاملين

أوضحت الدكتورة رشا مصلح أن العاملين بنظام اليومية يمثلون عنصرا أساسيا في منظومة العمل، مؤكدة أن قرار التجديد هو رسالة تقدير لدورهم الحيوي في خدمة المرضى وتسيير العمل داخل وحدات التأمين الصحي بدمياط.

ارتياح واسع بين العاملين

أعرب عدد من العاملين عن سعادتهم بالقرار، حيث أكدوا أن تجديد العقود منحهم شعورا بالاستقرار والاطمئنان، واعتبروه دافعا لمزيد من التفاني في أداء مهامهم لخدمة المواطنين.

