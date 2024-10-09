وكيل "صحة دمياط" يتفقد سير العمل بفرع هيئة التأمين الصحي
تفقد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الأربعاء، فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط، يرافقه الدكتور محمد الجيوشى مدير إدارة التخطيط بالمديرية، وذلك فى حضور الدكتور محمد رياض مدير فرع التأمين الصحي بدمياط وأحمد الخياط مدير الشئون المالية والإدارية بالفرع.
استهدفت الزيارة تعزيز سبل التعاون والتكامل بين قطاعات الصحة لتوفير أفضل خدمة طبية لجميع المواطنين في جميع المراحل العمرية.
تفقد وكيل الوزارة خلال الزيارة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين التابعين لهيئة التأمين الصحى ومنظومة العمل من خلال الفرع.
انتهت الزيارة باجتماع تم فيه مناقشة الوضع الراهن ومعوقات العمل وكيفية تلافيها بتعزيز التعاون بين مديرية الصحة وفرع هيئة التأمين الصحي بدمياط لتوفير أفضل خدمة صحية وتيسير الاجراءات للمواطنين وذلك فى ظل اللائحة المالية الجديدة لوزارة الصحة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.