وكيل "صحة دمياط" يتفقد سير العمل بفرع هيئة التأمين الصحي

تفقد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الأربعاء، فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط، يرافقه الدكتور محمد الجيوشى مدير إدارة التخطيط بالمديرية، وذلك فى حضور الدكتور محمد رياض مدير فرع التأمين الصحي بدمياط وأحمد الخياط مدير الشئون المالية والإدارية بالفرع.

استهدفت الزيارة تعزيز سبل التعاون والتكامل بين قطاعات الصحة لتوفير أفضل خدمة طبية لجميع المواطنين في جميع المراحل العمرية.

وكيل وزارة الصحة يزور فرع التأمين الصحي



تفقد وكيل الوزارة خلال الزيارة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين التابعين لهيئة التأمين الصحى ومنظومة العمل من خلال الفرع.

انتهت الزيارة باجتماع تم فيه مناقشة الوضع الراهن ومعوقات العمل وكيفية تلافيها بتعزيز التعاون بين مديرية الصحة وفرع هيئة التأمين الصحي بدمياط لتوفير أفضل خدمة صحية وتيسير الاجراءات للمواطنين وذلك فى ظل اللائحة المالية الجديدة لوزارة الصحة.