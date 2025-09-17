الأربعاء 17 سبتمبر 2025
محافظات

غلق وتشميع 18 منشأة مخالفة في دمياط الجديدة (صور)

المهندس أشرف فتحي
المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن استمرار أعمال اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة.

وشنت اللجنة حملة مكبرة، أسفرت عن تنفيذ 18 قرار غلق وتشميع لمحال تعمل بدون ترخيص، إلى جانب بدرومات تزاول أنشطة بالمخالفة للقانون في الأحياء الأول والثاني والسادس بالمدينة، كما تم فصل المرافق عن تلك المنشآت.

مخالفات صريحة للقوانين

وأوضح رئيس الجهاز، أن قرارات الغلق جاءت نتيجة مخالفة القوانين واللوائح، حيث قام بعض المواطنين بممارسة أنشطة تجارية أو مهنية في وحدات سكنية أو بدرومات أو جراجات لم يتم تخصيصها لهذا الغرض، ودون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

تنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري
تنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري

تحذير صارم للمخالفين

وحذر رئيس الجهاز من إعادة فتح المحال أو البدرومات المغلقة إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق الأوضاع، مؤكدًا أن أي محاولة لفض "الجمع الأحمر" ستقابل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة.

التزام بالقانون والحفاظ على المظهر الحضاري

ووجه رئيس الجهاز الإدارات المختصة بضرورة تطبيق القانون بكل حسم وعدم التهاون مع أي مخالفة، مشددًا على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بشروط التراخيص تفاديًا للمساءلة القانونية، حفاظًا على المظهر الحضاري لمدينة دمياط الجديدة.

استمرار الحملات

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري لإبطال أي محاولات لانتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي للمدينة، موضحًا أن أعمال المتابعة والرصد تتم تحت إشراف المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، والرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير، والرائد أحمد خطاب رئيس مباحث القسم، ومسؤولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.

