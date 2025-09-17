الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل مستوصف طبى بقنا

فيتو
فيتو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على موظفين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مستوصف طبي، في مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

 البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بورود بلاغ بالتنقيب عن الآثار داخل مستوصف طبي في مدينة دشنا.

وبعد الفحص والتحريات تبين مجموعة من الأشخاص بينهم موظفين في المستوصف الطبي حفروا سرداب داخل المستوصف بحثًا عن الآثار، تم ضبط اثنين من المتورطين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط باقي المتهمين.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا التنقيب عن الاثار شمال محافظة قنا قنا مديرية أمن قنا مركز شرطة دشنا مركز دشنا مدينة دشنا محافظة قنا

الجريدة الرسمية
