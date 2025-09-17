القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل مستوصف طبى بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على موظفين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مستوصف طبي، في مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بورود بلاغ بالتنقيب عن الآثار داخل مستوصف طبي في مدينة دشنا.

وبعد الفحص والتحريات تبين مجموعة من الأشخاص بينهم موظفين في المستوصف الطبي حفروا سرداب داخل المستوصف بحثًا عن الآثار، تم ضبط اثنين من المتورطين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط باقي المتهمين.

