الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير توكيل للاستيلاء على عقار بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ن " بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية، وكذلك مصادرة المضبوطات المزورة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوى رئيس المحكمة، وعضوية كل من، المستشار أحمد حسن مدين، والمستشار أحمد محمد مدكور، ومحمود هيبة وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى

مقتل قائد مليشيا الدعم السريع وابن خال حميدتي في الفاشر، والجيش السوداني يحرز تقدما

تشكيل المقاولون لمواجهة فاركو في الدوري المصري

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 29090 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل أول، إلى بلاغ بقيام المتهم بارتكاب واقعة تزوير توكيلات لأحد العقارات بدائرة القسم.


وتبين من التحقيقات أن  " ا.ج.ع"، مالك شركة مقاولات ومقيم بمحافظة الجيزة، وأشقاءه يمتلكون عن طريق الميراث عقارًا بطريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة الرمل، إلا أنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالحصول على ترخيص بالهدم وترميم العقار بناءً على تقديمه توكيلات وعقود بيع ملكيته.

وبعد تقديم توكيل مزور رقم 576 لسنه 2006 والمنسوب صدره لمكتب الشهر العقارى أبو قرقاص المنيا بأحقية بيع العقار على إثر ذلك تم استعماله فى إصدار التوكيل رقم 4458 لسنة 2018، وكذلك التوكيل رقم 3012 لسنة 2019 والتلاعب فى الرقم 326 طريق الجيش الكورنيش سابقا إلى رقم 329 طريق الجيش كورنيش الإسكندرية جليم حاليا، وذلك طلب تعديل اسم الصادر له قرار الترميم وقدم إقرار بذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته المتهم " ا.ع.ن" إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية جنايات الأسكندرية النائب العام شرطة الرمل أول

مواد متعلقة

مقتل قائد مليشيا الدعم السريع وابن خال حميدتي في الفاشر، والجيش السوداني يحرز تقدما

تشكيل المقاولون لمواجهة فاركو في الدوري المصري

السيسي: القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع فى المنطقة

الأكثر قراءة

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

روسيا تبدأ في التصعيد، بوتين يرتدي الزي العسكري ويهدد أوروبا بتوسيع الحرب (فيديو)

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

مقتل قائد مليشيا الدعم السريع وابن خال حميدتي في الفاشر، والجيش السوداني يحرز تقدما

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي زكي وبدرية طلبة

السيسي يرحب بملك إسبانيا في أول زيارة لمصر

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل فى العمل

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads