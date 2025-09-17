المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير توكيل للاستيلاء على عقار بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ن " بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية، وكذلك مصادرة المضبوطات المزورة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوى رئيس المحكمة، وعضوية كل من، المستشار أحمد حسن مدين، والمستشار أحمد محمد مدكور، ومحمود هيبة وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 29090 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل أول، إلى بلاغ بقيام المتهم بارتكاب واقعة تزوير توكيلات لأحد العقارات بدائرة القسم.



وتبين من التحقيقات أن " ا.ج.ع"، مالك شركة مقاولات ومقيم بمحافظة الجيزة، وأشقاءه يمتلكون عن طريق الميراث عقارًا بطريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة الرمل، إلا أنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالحصول على ترخيص بالهدم وترميم العقار بناءً على تقديمه توكيلات وعقود بيع ملكيته.

وبعد تقديم توكيل مزور رقم 576 لسنه 2006 والمنسوب صدره لمكتب الشهر العقارى أبو قرقاص المنيا بأحقية بيع العقار على إثر ذلك تم استعماله فى إصدار التوكيل رقم 4458 لسنة 2018، وكذلك التوكيل رقم 3012 لسنة 2019 والتلاعب فى الرقم 326 طريق الجيش الكورنيش سابقا إلى رقم 329 طريق الجيش كورنيش الإسكندرية جليم حاليا، وذلك طلب تعديل اسم الصادر له قرار الترميم وقدم إقرار بذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته المتهم " ا.ع.ن" إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.