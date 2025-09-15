اعتماد 4 مدارس في الخارجة وباريس من هيئة جودة التعليم

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اعتماد 4 مدارس في إدارتَي الخارجة وباريس من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، دعمًا لمسار الجودة ورفع كفاءة المدارس في المحافظة.

وأوضح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن القرار يعكس التزام المنظومة التعليمية بمعايير الاعتماد وتحسين التجربة التعليمية داخل المدارس، لا سيما في مركزي الخارجة وباريس اللذين يشهدان توسعًا في خدمات التعليم الأساسي.

أسماء المدارس المعتمَدة

وأكد الدكتور سامي فضل، مدير التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الاعتماد شمل:

1- روضة مدرسة السلام الابتدائية القديمة بالخارجة.

2- مدرسة الزهور للتعليم الأساسي بالخارجة.

3- روضة مدرسة جورمشين الابتدائية بباريس.

4- مدرسة عدن الإعدادية بباريس.

وأكد سامي، أن إدارتَي الخارجة وباريس استوفتا متطلبات الجودة المؤسسية داخل هذه المدارس، من خطط تحسين، وتفعيل لوحدات الجودة، وتوثيق الأداء الأكاديمي والأنشطة المساندة، بما يعزز فرص استمرار الاعتماد وتجديده دوريًّا.

ولفت إلى أنه يشير حصول المدارس على الاعتماد إلى استيفائها معايير أساسية تشمل الحوكمة والقيادة، بيئة التعلم، التنمية المهنية للمعلمين، ومشاركة المجتمع، ويعني ذلك أن الطالب في الخارجة وباريس يتلقى خدمة تعليمية أقرب للممارسات المثلى، وأن وحدات الجودة داخل المدارس قادرة على قياس الأثر والتحسين المستمر، كما ينعكس الاعتماد على ضبط نتائج التعلم، وترسيخ ثقافة الجودة، وربط خطط التطوير بالمؤشرات والبيانات، وهو ما تسعى إليه المحافظة لتعميمه على باقي المدارس.

زيادة المدارس المعتمَدة في إدارتَي الخارجة وباريس

وأشار مدير التعليم بالوادي الجديد إلى أن الخطوة تأتي ضمن خطة تستهدف زيادة المدارس المعتمَدة في إدارتَي الخارجة وباريس خلال العام الدراسي الجديد، عبر تدريب فرق الجودة، وتحديث خطط التحسين المدرسي، ومتابعة مؤشرات الأداء.

وأوضح أن المحافظة تتعامل مع الاعتماد بوصفه أداة لضمان الاستمرارية، وليس مجرد شهادة، مع التوسّع في تحديث المعامل والمكتبات والأنشطة لخدمة الطلبة وأولياء الأمور.

