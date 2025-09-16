الزملوط يتابع منظومة العمل بصندوق استصلاح الأراضي بالوادي الجديد

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، برفقة حنان مجدي، نائب المحافظ، زيارة مفاجئة صباح اليوم، لمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية؛ وذلك لمتابعة انتظام العمل بصندوق استصلاح الأراضي ومستجدات منظومة العمل الجديدة في إطار مشروع ميكنّة الصندوق.

واستعرض محافظ الوادي الجديد، أداء الخدمات المختلفة ومعدلات الطلبات والمعاملات الجارية، موجّها بالتزام جميع المتعاملين مع الصندوق بإنهاء المعاملات من خلال الشباك الأمامي، ومتابعة الانضباط الإداري وفقًا لخطة التطوير الجارية.

وقرر المحافظ منح مكافأة مالية للعاملين بالصندوق؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة وكفاءة سير منظومة العمل.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة مبنى "الجمهورية" و" أرض المعارض"

كما أجري اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ صباح اليوم، جولة تفقدية شملت عددًا من مواقع العمل الجارية بمدينة الخارجة، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حيث تابع أعمال رفع الكفاءة التي تنفذها مديرية الإسكان والمرافق بمبنى جريدة الجمهورية (سابقًا)، لإنشاء وحدات تجارية وسكنية وفندقية وطرحها للاستثمار؛ في إطار خطة المحافظة لتعظيم الموارد والاستفادة من الأصول غير المستغلة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ مقر أرض المعارض بحي الأمل؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لإقامة معرض الوادي الجديد الزراعي EGY AGRI المقرر تنظيمه في أكتوبر القادم، حيث أكد على مراجعة موقف التجهيزات اللوجيستية ورفع كفاءة الخدمات الموجودة بالموقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.