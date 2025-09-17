الأربعاء 17 سبتمبر 2025
محافظات

"التسويق الإلكتروني" ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشة عمل تحت عنوان "التسويق الإلكتروني"، وذلك في الفترة من 21-23 سبتمبر 2025.

 

ضبط سيارتين محملتين بالسولار المخالف بدمياط (صور)

تحمل إرثا حضاريا عظيما، ملك إسبانيا يشيد بمكانة مصر الراسخة إقليميا ودوليا


تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات السيدات في مجال التسويق الإلكتروني، من خلال تنظيم برنامج تدريبي موجه إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والطلاب والخريجين المهتمين بتطوير مهاراتهم في مجالات التسويق الرقمي. ويتناول التدريب عدة محاور، منها: أساسيات التسويق الإلكتروني للمشروعات، ومدخل إلى التجارة الإلكترونية كأداة للتوسع، وتطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في التسويق وتطوير الأعمال.

ومن شروط المشاركة، أن يتراوح عمر المتقدمة للبرنامج بين 21 إلى 55 سنة وأن يكون لديها الرغبة في التعلم والتطوير. الورشة موجهة لأصحاب المشروعات الصغيرة والطلاب والخريجين المهتمين بتطوير مهاراتهم في مجالات التسويق الرقمي.

وآخر موعد للتسجيل بالبرنامج التدريبي هو يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، وسوف يتم إخطار المشاركات اللاتي وقع عليهن الاختيار للمشاركة بالبرنامج تليفونيًا. 
 

