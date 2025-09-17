"التسويق الإلكتروني" ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشة عمل تحت عنوان "التسويق الإلكتروني"، وذلك في الفترة من 21-23 سبتمبر 2025.



تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات السيدات في مجال التسويق الإلكتروني، من خلال تنظيم برنامج تدريبي موجه إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والطلاب والخريجين المهتمين بتطوير مهاراتهم في مجالات التسويق الرقمي. ويتناول التدريب عدة محاور، منها: أساسيات التسويق الإلكتروني للمشروعات، ومدخل إلى التجارة الإلكترونية كأداة للتوسع، وتطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في التسويق وتطوير الأعمال.

ومن شروط المشاركة، أن يتراوح عمر المتقدمة للبرنامج بين 21 إلى 55 سنة وأن يكون لديها الرغبة في التعلم والتطوير. الورشة موجهة لأصحاب المشروعات الصغيرة والطلاب والخريجين المهتمين بتطوير مهاراتهم في مجالات التسويق الرقمي.

وآخر موعد للتسجيل بالبرنامج التدريبي هو يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، وسوف يتم إخطار المشاركات اللاتي وقع عليهن الاختيار للمشاركة بالبرنامج تليفونيًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.