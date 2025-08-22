الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 6.8 مليون طن

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي , فيتو

 كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم الصادرات الزراعية المصرية، حتى الآن، والذي بلغ حوالي 6.8 مليون طن، وذلك بزيادة أكثر من 650 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.

ويأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.

ووفقا للتقرير تتصدر الموالح المصرية الصادرات الزراعية المصرية، بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، يليها في المركز الثاني البطاطس الطازجة، والتي بلغت إجمالي الكمية التي تم تصديرها منها أكثر من 1.3 مليون طن، فيما يأتي في المركز الثالث محصول البصل الطازج والذي تجاوز إجمالي ما تم تصديره منه 246 ألف طن، كما تحتل الفاصوليا (الطازجة - الجافة) المركز الرابع بين أهم الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن بكمية تجاوزت 216 ألف طن، يليها العنب في المركز الخامس بكمية تجاوزت 175 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن من بين أهم الصادرات الزراعية المصرية التي تفوقت هذا الموسم، على الترتيب: البطاطا، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، المانجو، الفراولة الطازجة، الرمان، والجوافة.

ومن جهته أكد  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تلك الأرقام تعكس النمو المستمر في القطاع الزراعي وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، فضلا عن التزام الدولة المصرية بتطوير القطاع الزراعي وزيادة قدرته التنافسية، وجهود فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية، وتطبيق أعلى معايير الجودة لضمان وصول تلك المنتجات إلى مختلف دول العالم.

وأضاف وزير الزراعة أن الجهود المبذولة من المزارعين المنتجين والمصدرين والجهات الرقابية وعلى رأسها الحجر الزراعي المصري، والمعامل المرجعية التابعة للوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، هي أساس هذا النجاح، مؤكدا على مواصلة تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد فاروق أن هذا النمو الكبير في الصادرات الزراعية يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد المصري، حيث يساهم في زيادة العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج والتصدير.

وفي سياق متصل أشار الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إلى نجاح جهود فتح ثمان أسواق تصديرية جديدة لمحاصيل: العنب والرمان والمانجو والبطاطس وتقاوي البطاطس، والتي نجح الحجر الزراعي في النفاذ بها إلى عدد من الأسواق العالمية الجديدة مثل جنوب إفريقيا كوستاريكا وأوزبكستان والهند والفلبين، إضافة إلى شتلات الفراولة والتي تم النفاذ بها إلى دولتي البرازيل وبيرو في أمريكا اللاتينية.

وأضاف أن تلك الطفرة في حجم الصادرات الزراعية يرجع إلى اتباع أحدث المعايير الدولية والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على جودة وسمعة الصادرات المصرية بالأسواق العالمية لضمان انسياب حركة الصادرات الزراعية لجميع دول العالم وإزالة أية معوقات قد تواجهها وبالتزامن مع استمرار فتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة أمام المنتجات المصرية وأحكام الرقابة ومنظومة التكويد بالحجر الزراعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي علاء فاروق وزير الزراعة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حجم الصادرات الزراعية المصرية حجم الصادرات الزراعية وزير الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

مواد متعلقة

الزراعة: تخريج 18 متدربا في الاستزراع السمكي من 9 دول أفريقية

وزير الزراعة: نستهدف ربط الزراعة بالتصنيع لزيادة القيمة المضافة

الأكثر قراءة

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

على طريقة شيكابالا، اقتراح مثير من ياسر ريان لمشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

تزامنا مع تهديدات بالترحيل، إدارة ترامب تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي

جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

بعد اعتقاله، شقيق لاهور شيخ جنكي يهدد بـ"تدمير السليمانية"

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقناة الناقلة

مدبولي يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر "تيكاد 9" باليابان

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نشرة جرائم الأسبوع.. مقتل لاعبة الجودو واعترافات مثيرة لـ «بنت مبارك» المزعومة وانتهت بتنفيذ الإعدام في قاتل شيماء جمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads