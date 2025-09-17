محمد الشرنوبي: اتفاجئت أن جمهور جدة مرحب بيا وعارفني (فيديو)

أكد الفنان محمد الشرنوبي، أنه تفاجأ بترحيب الجمهور السعودي له، خاصة بعد مشاركته في حفل غنائي هناك في وقت سابق مع أنغام وتامر عاشور.



وقال الشرنوبي: ”اتفاجئت أن الجمهور مرحب بيا ترحيب رهيب، طلعت علي المسرح اتخضيت جدا لما اتقال اسمي، ودي أكتر حاجة في حياتي أحب أرجعلها".

من ناحية أخرى، يستعد الشرنوبي لعرض فيلمه الجديد “الساعة 7” خلال الفترة المقبلة

ويضم الفيلم بجانب الشرنوبي، كلًّا من: محمد ثروت، أحمد الرافعي، نور إيهاب، ندى موسى، محمود حافظ، محمد الأزعر، ونادين، وضيف الشرف بيومي فؤاد.

ونشرت الشركة المنتجة للعمل، مجموعة من الصور من كواليس التصوير عبر صفحاتها الرسمية، أظهرت أجواء العمل وروح الفريق، ما زاد من حماس الجمهور وانتظاره للفيلم.

الفيلم من إخراج محمود زهران، الذي يواصل حاليًا استكمال تصوير المشاهد المتبقية تمهيدًا للانتهاء من المونتاج النهائي خلال الفترة المقبلة.

