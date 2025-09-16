وصفتها ببلدان إرهابية، دعوات لمقاطعة دراما "Tempest" بعد الإساءة لدول عربية

شهدت دراما Tempest الكورية - التي تُعرض حاليًا على منصة ديزني+ - انتقادات واسعة من الجمهور العربي من عشاق الدراما، ما أدى إلى إطلاق حملات لمقاطعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

هذه الحملات جاءت ردًا على ما اعتبره المشاهدون العرب والمسلمون إساءة واضحة وتصويرًا مغلوطًا لدول عربية.

وتتركز الانتقادات بشكل رئيسي على أن المسلسل صور العراق على أنه بلد إرهابي بشكل متكرر، وهو ما أثار غضبًا عارمًا.

كما لم يسلم من النقد تصوير المسلسل لدولتين عربيتين أخريين هما سوريا والسودان على أنهما إرهابيتين، حيث اعتبرت بعض الأصوات أن الدراما قللت من شأنهما بشكلٍ مسيء.

مسلسل Tempest

مسلسل Tempest من بطولة النجمة الكورية الشهيرة جون جي هيون والنجم كانغ دونغ وون. تدور أحداثه في قالب من التشويق والإثارة، حول مون جو (جون جي هيون)، الدبلوماسية وسفيرة الأمم المتحدة السابقة، التي تتمتع بشهرة عالمية. تجد نفسها مضطرة للتعاون مع العميل الخاص الغامض سان هو (كانغ دونغ وون) لكشف حقيقة حادثة خطيرة تهدد مستقبل شبه الجزيرة الكورية بأكملها.

فريق العمل Tempest

يشارك في المسلسل كوكبة من ألمع نجوم الدراما الكورية، منهم جون تشو، لي مي

سوك، بارك هاي جون، كيم هاي سوك، يو جاي ميونغ، أوه جونغ سي، لي سانغ هي، جو جونغ هيوك، وون جي آن.

تولى إخراج المسلسل اثنان من المخرجين المتميزين: كيم هي وون، التي اشتهرت بأعمالها الناجحة مثل "ملكة الدموع" و"فينتشنزو"، وهيو ميونغ هاينغ، الذي نال استحسان النقاد على إخراج أفلام الحركة مثل "الراونداب: العقاب" و"صائدو الأراضي الوعرة".

أما السيناريو، فهو من تأليف الكاتبة الموهوبة جونغ سيو كيونغ، التي قدمت أعمالًا سينمائية مميزة مثل "قرار المغادرة" ومسلسل "نساء صغيرات".

يُذكر أن الحملات المطالبة بمقاطعة المسلسل لا تزال مستمرة، في ظل تصاعد الغضب على المحتوى الذي يعتبر مسيئًا للهوية العربية والإسلامية.

