الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوزراء يوافق على إنشاء جامعة خاصة باسم "ريفال سوهاج"، اعرف التخصصات

اجتماع مجلس الوزراء،
اجتماع مجلس الوزراء، فيتو
ads

وافق  مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ريفال سوهاج".

ونص مشروع القرار على أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة سوهاج الجديدة، بمحافظة سوهاج، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ونص مشروع القرار على عدم جواز البدء في ممارسة نشاط الجامعة في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع  الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

تفاصيل إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ريفال سوهاج"
 

وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتتكون الجامعة من كليات: الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والإعلام، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وتم التشديد على ضرورة أن تلتزم الجامعة بسداد مستحقات جهاز مدينة سوهاج الجديدة المالية، وتنفيذ باقي الاشتراطات، قبل صدور القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحاسبات والذكاء الاصطناعي جهاز مدينة سوهاج الجديدة كليات الطب البشرى مدينة سوهاج الجديدة محافظة سوهاج مجلس الجامعات الخاصة جامعة ريفال سوهاج مجلس الوزراء

مواد متعلقة

الحكومة توافق على 14 قرارا مهما، تعرف عليها

مجلس الوزراء يكرم الأمين العام السابق للمجلس ويهنئ علاء قاسم بتوليه المسئولية

مدبولي: الحكومة ماضية في نهج الإصلاح الاقتصادي

مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ويؤكد: موقفنا ثابت تجاه قضايا المنطقة

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القاهرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات

مدبولي: قاعدة بيانات شاملة للانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى النقدي

مدبولي يكشف إشكالية نظام الثانوية العامة القديم ومزايا البكالوريا

رئيس الوزراء يكشف مصير زيادة أسعار الغاز

الأكثر قراءة

الوزراء يوافق على إنشاء جامعة خاصة باسم "ريفال سوهاج"، اعرف التخصصات

براءة أستاذة جامعية سمحت لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت، والإدارية العليا: "حافظت على تفوقه"

مجلس الوزراء يوافق على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

الصحة تحقق في وفاة توأم بالمنوفية بعد حصولهما على خافض للحرارة من إحدى الصيدليات

5 معلومات عن وسام إيزابيل لاكاتوليكا الممنوح من ملك إسبانيا للرئيس السيسي

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

علي جمعة عن مكانة "رسول الله": "خير من العرش ولا يعلوه نبي"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads