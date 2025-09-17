طالبة إعدادية تهدي وكيل التعليم بالدقهلية بورتريه بمناسبة العام الدراسي

تلقى المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، هدية من الطالبة الموهوبة ملك عبد الناصر، المقيدة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة كفر دميرة الجديد الإعدادية التابعة لإدارة طلخا التعليمية، وذلك تعبيرًا عن سعادتها وتهنئتها بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد، ‏في أجواء أبوية طيبة.

‏كانت الطالبة ملك قد أهدت بورتريه مماثل من رسمها إلى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أثناء فعاليات افتتاح حمام السباحة التابع لمديرية التربية والتعليم قبل بضعة أسابيع، وأبدى إعجابه الكبير بموهبة الطالبة ووجه آنذاك بالاهتمام بها وتنميتها ورعايتها.

و‏قدم الرشيدي الشكر للطالبة، معربًا عن إعجابه بموهبتها، داعيًا مديرة مدرستها ومعلميها للاعتناء بهذه الموهبة الغضة والعمل على صقلها وتدريبها، وزف إليها بشرى موافقة محافظ الدقهلية على تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب الشابة في جميع المجالات على مستوى المحافظة.

