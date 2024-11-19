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دين ودنيا

«يغضون أصواتهم»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح جزاء التأدب مع رسول الله

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

 التأدب مع رسول الله، تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـ سورة الحجرات، مدح المولى عز وجل الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضحا صفاتهم وجزاؤهم عند الله تعالى، ومبينا معنى غض الصوت في الآية 3.


سورة الحجرات الآية 3

قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ».

سورة الحجرات الآية 3
سورة الحجرات الآية 3


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 3 من سورة الحجرات

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: مدح- سبحانه- الذين يغضون أصواتهم في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وقوله: «يَغُضُّونَ» بمعنى يخفضون. يقال: غض فلان من صوته ومن طرفه إذا خفضه. وكل شيء كففته عن غيره فقد غضضته، وقوله: «امْتَحَنَ» أي: اختبر وأخلص، وأصله من امتحان الذهب وإذابته ليخلص جيده من خبيثة، والمراد به هنا: إخلاص القلوب لمراقبة الله وتقواه.


التأدب مع رسول الله

وواصل الشيخ طنطاوي: أي: إن الذين يخفضون أصواتهم في حضرة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعند مخاطبتهم له، أولئك الذين يفعلون ذلك، هم الذين أخلص الله- تعالى- قلوبهم لتقواه وطاعته، وجعلها خالصة من أي شيء سوى هذه الخشية والطاعة، قال صاحب الكشاف: «امتحن الله قلوبهم للتقوى» من قولك: امتحن فلان لأمر كذا وجرب له، ودرب للنهوض به، فهو مضطلع به غير وان عنه، والمعنى: أنهم صبروا على التقوى، أقوياء على احتمال مشاقها. أو وضع الامتحان موضع المعرفة، لأن تحقق الشيء باختباره، كما يوضع الخبر موضعها، فكأنه قيل: عرف الله قلوبهم للتقوى.

الشيخ محمد سيد طنطاوي
الشيخ محمد سيد طنطاوي

جزاء المتأدبين مع رسول الله


واختتم طنطاوي: وقوله: «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ» بشارة عظيمة من الله- تعالى- لهم. أي: لهؤلاء الغاضين أصواتهم عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مغفرة لذنوبهم، وأجر كبير لا يعرف مقداره أحد سوى الله- تعالى-، ولقد التزم المسلمون بهذا الأدب في حياة النبي صلّى الله عليه وسلّم وبعد مماته، فقد سمع عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- رجلا يرفع صوته في المسجد النبوي: فقال له: من أين أنت- أيها الرجل-؟ فقال: من الطائف، فقال له: لو كنت من أهل المدينة لأوجعتك ضربا.

 

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

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