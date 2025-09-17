في أول زيارة رسمية لمصر، ملك إسبانيا يصف الوضع بغزة بأزمة إنسانية لا تطاق

وصف فيليبي السادس، ملك إسبانيا، الوضع في قطاع غزة بأنه "أزمة إنسانية لا تُطاق"، وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، وتأتي تصريحاته للتأكيد على حجم المعاناة وتفاقمها بعد ما يقرب من عامين على بدء العدوان الصهيوني على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.

زيارة ملك إسبانيا للقاهرة

ووصل الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا إلى القاهرة في 16 سبتمبر، في زيارة رسمية تستمر حتى 19 سبتمبر، وخاطب الملك أفراد الجالية الإسبانية المقيمة في مصر، مؤكدًا على الانسجام بين القاهرة ومدريد فيما يخص السعي لتحقيق التعايش السلمي في المنطقة.

ملك إسبانيا: الفصل الأخير من هذا الصراع تحوّل إلى أزمة إنسانية لا تطاق

وأكد ملك إسبانيا في خطابه أن "الفصل الأخير من هذا الصراع تحوّل إلى أزمة إنسانية لا تُطاق، تسببت في معاناة لا توصف لمئات الآلاف من الأبرياء، وخلّفت دمارًا شاملًا في غزة"، مشيرًا إلى أن زيارته تأتي في "لحظة مضطربة ومأساوية في المنطقة".

وتأتي تصريحات الملك بالتوازي مع موقف الحكومة الإسبانية، التي فرضت مؤخرًا عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب الإبادة الجماعية في غزة.

وشملت العقوبات حظر بيع أو شراء المعدات العسكرية، وإلغاء عقد تسليح بقيمة 700 مليون يورو، بالإضافة إلى حظر مرور الطائرات والسفن العسكرية التابعة للكيان عبر الأراضي والأجواء والموانئ الإسبانية.

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيث، قد وصف الإجراءات الأوروبية بشأن غزة بـ "الفاشلة"، ودعا إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لانتهاكها بنود حقوق الإنسان. كما دفعت إسبانيا بمقترح داخل الاتحاد الأوروبي لإنهاء المجاعة التي يعاني منها سكان غزة.

يشار إلى أن متابعة وحدة رصد اللغة الإسبانية بـ مرصد الأزهر رصدت اهتمامًا إعلاميًا واسعًا بزيارة الملك فيليبي السادس إلى مصر، خاصةً فيما يتعلق بتصريحاته حول الأزمة الإنسانية في غزة، والتي تعكس وعيًا شعبيًا متزايدًا في إسبانيا بحجم الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

ويرى المرصد أن هذا الوعي تجسد في المواقف الإسبانية "الجريئة" و"العملية" التي تُعدّ دعمًا للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

