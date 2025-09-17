الأربعاء 17 سبتمبر 2025
أخبار مصر

مراسم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، وليتيزيا، ملكة إسبانيا، في أول زيارة دولة يقوم بها الملك الإسباني إلى مصر.

وتم إجراء مراسم استقبال رسمية لملك إسبانيا بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية.

ومن المقرر أن تشهد مباحثات الرئيس والملك ثلاث ملفات رئيسية أبرزها تطورات الوضع في غزة وأزمات الشرق الأوسط  والمنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. 

