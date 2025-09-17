مراسم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، وليتيزيا، ملكة إسبانيا، في أول زيارة دولة يقوم بها الملك الإسباني إلى مصر.

وتم إجراء مراسم استقبال رسمية لملك إسبانيا بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية.

ومن المقرر أن تشهد مباحثات الرئيس والملك ثلاث ملفات رئيسية أبرزها تطورات الوضع في غزة وأزمات الشرق الأوسط والمنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.