أخبار مصر

21 طلقة مدفعية وخيول، السيسي يرحب بملك إسبانيا في قصر الاتحادية

السيسي يستقبل ملك
السيسي يستقبل ملك إسبانيا، فيتو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، جلالة الملك فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، وجلالة الملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، في أول زيارة دولة يقوم بها الملك الإسباني إلى مصر.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لملك إسبانيا بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، حيث أُطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بضيف الاتحادية كما عزفت الموسيقي السلام الوطني المصري والسلام الوطني الإسباني.

ومن المقرر أن تشهد مباحثات الرئيس والملك ثلاثة ملفات رئيسية، أبرزها تطورات الوضع في غزة وأزمات الشرق الأوسط والمنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
 

