3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وملك إسبانيا بالقاهرة

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وزوجته الملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها الملك الإسباني إلى مصر.

تطورات الوضع في غزة

ومن المقرر أن تشهد مباحثات الرئيس والملك ثلاث ملفات رئيسية، أبرزها تطورات الوضع في غزة وأزمات الشرق الأوسط والمنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

العلاقات المصرية الإسبانية

كما تشهد المباحثات الإعراب عن الاعتزاز بالعلاقات والأواصر التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين والتطلع إلى أن تسفر الزيارة عن المزيد من التعاون في مختلف المجالات والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية والإعراب عن تقدير إسبانيا لدور مصر الجوهري وجهودها باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والحرص على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية فضلًا عن التنسيق السياسي وهو الأمر الذي تجسد في ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التعاون المكثف والوثيق في مختلف المجالات وحرص الحكومة المصرية على توفير كافة التسهيلات لضمان نجاح الشركات الإسبانية العاملة في مصر وتذليل أية عقبات قد تواجهها.

القضية الفلسطينية

كما من المقرر أن تشهد المباحثات الإشادة بالموقف الإسباني التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية وضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها أهل القطاع مع ضرورة الشروع في عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين أو خروجهم من أرضهم وحتمية مواصلة جهود البلدين من أجل ضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، بوصفه المسار الوحيد الضامن لتحقيق السلام الدائم بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.