حقيقة اصطدام طائرة الرئاسة الأمريكية بأخرى للركاب

ترامب وميلانيا، فيتو

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة البريطانية لندن، قبل عدة ساعات من اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تهدف لتعزيز مسار العلاقات بين البلدين.

وقبل وصولها خلال عملية الطيران اقتربت طائرة ركاب تابعة لشركة سبيريت إيرلاينز وطائرة الرئاسة الأمريكية التي تحمل الرئيس دونالد ترامب، من بعضهما البعض أثناء تحليقهما في أجواء نيويورك، حيث لاحظ أحد مراقبي الحركة الجوية تشابه ارتفاعاتهما ومسارات طيرانهما المتقاربة.

وحاول المراقب الجوي تنبيه طياري الطائرة لتغيير مسارهم، وبعد أن لم يستجيبوا، كرر الرسالة، رافعًا صوته وأمرهم بالانعطاف 20 درجة على الفور.

وأقر طيارو طائرة سبيريت في النهاية بتغيير المسار، وأشار المراقب إلى طائرة الرئاسة قائلا: "أنا متأكد من أنك تستطيع أن ترى من هو"، كما طلب من طاقم طائرة سبيريت "الانتباه" و"النزول من جهاز الآيباد".

كانت طائرة الرئاسة الأمريكية وطائرة سبيريت الرحلة 1300، وهي طائرة إيرباص SE A321 متجهة من فورت لودرديل إلى بوسطن، متجهتين فوق لونغ آيلاند عندما لاحظ مراقب الحركة الجوية تقارب ارتفاعاتهما وتقارب مساراتهما، فحاول تنبيه طياري سبيريت لتغيير مسارهما.

