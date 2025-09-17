حقيقة اصطدام طائرة الرئاسة الأمريكية بأخرى للركاب

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة البريطانية لندن، قبل عدة ساعات من اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تهدف لتعزيز مسار العلاقات بين البلدين.

وقبل وصولها خلال عملية الطيران اقتربت طائرة ركاب تابعة لشركة سبيريت إيرلاينز وطائرة الرئاسة الأمريكية التي تحمل الرئيس دونالد ترامب، من بعضهما البعض أثناء تحليقهما في أجواء نيويورك، حيث لاحظ أحد مراقبي الحركة الجوية تشابه ارتفاعاتهما ومسارات طيرانهما المتقاربة.

وحاول المراقب الجوي تنبيه طياري الطائرة لتغيير مسارهم، وبعد أن لم يستجيبوا، كرر الرسالة، رافعًا صوته وأمرهم بالانعطاف 20 درجة على الفور.

وأقر طيارو طائرة سبيريت في النهاية بتغيير المسار، وأشار المراقب إلى طائرة الرئاسة قائلا: "أنا متأكد من أنك تستطيع أن ترى من هو"، كما طلب من طاقم طائرة سبيريت "الانتباه" و"النزول من جهاز الآيباد".

كانت طائرة الرئاسة الأمريكية وطائرة سبيريت الرحلة 1300، وهي طائرة إيرباص SE A321 متجهة من فورت لودرديل إلى بوسطن، متجهتين فوق لونغ آيلاند عندما لاحظ مراقب الحركة الجوية تقارب ارتفاعاتهما وتقارب مساراتهما، فحاول تنبيه طياري سبيريت لتغيير مسارهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.