الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بيت الزكاة يختتم توزيع المستلزمات الدراسية على آلاف الطلاب الأيتام

حملة بيت الزكاة والصدقات
حملة بيت الزكاة والصدقات

اختتم «بيت الزكاة والصدقات» المرحلة الأولى من حملته الموسمية «إلى المدرسة» في صعيد مصر، حيث انتهى البيت من توزيع حقيبة مدرسية، وأدوات كتابية، وزي مدرسي، وأحذية على عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات الأيتام في محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026م.

جاء ذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس الأمناء.

حث الطلاب على الاجتهاد في تحصيل العلوم والتفرغ للمذاكرة

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن الهدف الأساسي من هذه الحملة يتجاوز الجانب المادي، ليرسخ قيمًا تربوية سامية، حيث تهدف إلى حثِّ الطلاب على الاجتهاد في تحصيل العلوم، والتفرُّغ للمذاكرة، والالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية، وغرس قيمة احترام المعلم وتوقيره، والارتقاء بمكانة المدرسة ودورها المحوري في بناء الأجيال وترسيخ القيم النبيلة.

توزيع 300 ألف حقيبة مدرسية وأدوات كتابية وزي مدرسي واحذية على آلاف الطلاب من الأيتام

وأوضح بيت الزكاة والصدقات أن الحملة تستهدف هذا العام توزيع 300 ألف حقيبة مدرسية وأدوات كتابية وزي مدرسي واحذية على آلاف الطلاب من الأيتام في مختلف أنحاء الجمهورية، في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، سعيًا لإدخال السرور والبهجة على قلوبهم، ومساعدتهم على بدء عامهم الدراسي بثقة وطمأنينة، وتخفيف العبء المادي عن كاهل أُسَرِهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف الازهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر شيخ الأزهر الشريف

مواد متعلقة

بمناسبة المولد النبوي، «بيت الزكاة» يصرف 500 جنيه منحة إضافية على إعانة سبتمبر

بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة حملة "إلى المدرسة"

دخول قافلة «بيت الزكاة» الحادية عشرة إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة

الطيب يتفقد تجهيز قافلة “بيت الزكاة” لغزة.. ويؤكد: الأزهر مستمر في دعم القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

دموع المستشار الألماني تستفز العرب على مواقع التواصل (فيديو)

صحيفة: اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية

مراسم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وملك إسبانيا بالقاهرة

إمام عاشور يوجه صدمة جديدة للأهلي

موعد مباراة المقاولون وفاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو زواج النفحة وما حكمه؟ تعرف على رد الإفتاء

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads