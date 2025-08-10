دخول قافلة «بيت الزكاة» الحادية عشرة إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة

عبرت ظهر أمس السبت، القافلة الإغاثية الحادية عشرة لبيت الزكاة والصدقات، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية؛ تمهيدًا لتوزيعها على أشقائنا الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب تجويع قاتلة منذ ما يقارب العامين.

يأتي ذلك بعد أن وجَّه شيخ الأزهر بسرعة استئناف القوافل الإغاثية إلى غزة، عقب عودة دخول المساعدات إلى القطاع.

آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمياه النقية والأدوية والمستلزمات المعيشية من بيت الزكاة والصدقات تصل أشقائنا في غزة

أوضح بيان صادر عن «بيت الزكاة والصدقات» اليوم الأحد ١٠ من أغسطس ٢٠٢٥، أن القافلة الإغاثية الحادية عشرة احتوت على أكثر من ألف خيمة مجهَّزة، وآلاف الأطنان من المواد الغذائية والمياه النقية، والمستلزمات الطبية والمعيشية، إلى جانب ألبان الأطفال، والحفاضات، والأدوية، ومستلزمات العناية الصحية.

وذلك في إطار الاستجابة العاجلة لتقارير دولية ومحلية أكدت تفشي المجاعة وبلوغ الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة، لا سيما في مناطق شمال قطاع غزة.

يأتي إطلاق القافلة الحادية عشر ضمن الحملة العالمية لنصرة أهل غزة «أغيثوا غزة»، والتي أطلقها الإمام الأكبر تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، والتي شارك في تجهيزها مؤسسات خيرية وهيئات إنسانية من أكثر من ٨٥ دولة حول العالم، وتحمل على متنها آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية عبارة عن "أدوية ومستلزمات طبية ‏أساسية وألبان أطفال وحفاضات ومنتجات العناية الصحية وملابس وبطاطين ومواد غذائية ‏جافة ومعلبات، ومياه صالحة للشرب".

وقال الشيخ عبد العليم قشطة، المتحدث الرسمي لبيت الزكاة والصدقات، إن هناك حرصًا من بيت الزكاة والصدقات على بذل كافة الجهود لنصرة ودعم أهلنا في قطاع غزة والتخفيف عن آثار العدوان الصهيوني الغاشم من خلال توفير المواد الغذائية والمياه النقية والمستلزمات الطبية والعلاجية وخيام الإعاشة المجهزة لكسر الحصار.

كما أكد أن بيت الزكاة والصدقات باعتباره الذراع التنموي للأزهر الشريف؛ مستمر في تسيير القوافل الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة المحاصر، مستنكرا سياسة التجويع التي يتعرض لها الأبرياء خصوصا الأطفال والنساء والشيوخ وحملات التضليل الممنهجة ضد مصر العروبة والاسلام.

وشدد على أن مصر بقياداتها الحكيمة ومؤسساتها وشعبها العظيم جنبا إلى جنب مع القضية والشعب الفلسطيني وتقدم كل التسهيلات لوصول القوافل الإغاثية لقطاع غزة.

يذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» خصَّص العديد من الطرق للتبرع لإغاثة أشقائنا في قطاع غزة.

