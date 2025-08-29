عراقجي: 3 دول أوروبية تقرر متابعة الضغط على شعبنا نيابة عن إسرائيل وأمريكا

قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني: الدول الأوروبية الثلاث"فرنسا وبريطانيا وألمانيا" قررت متابعة الضغط على شعبنا نيابة عن إسرائيل وأمريكا.

واضاف: نلفت انتباه أوروبا التي همشتها أمريكا من الملفات العالمية بعدم خداع نفسها بتفعيل آلية إعادة العقوبات

وتابع: أعلنا بوضوح أن تفعيل آلية العقوبات الأممية سيحول الترويكا لقوة عديمة التأثير في ما يتعلق بإيران

واختتم: قرار الترويكا سيضعف محادثاتنا الحالية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن جانبها نددت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الجمعة إن العقوبات الأوروبية على إيران قد تؤدي إلى مأساة جديدة.

روسيا تدعو الترويكا الأوروبية للتراجع عن قراراتها بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران

ودعت روسيا الترويكا الأوروبية للتراجع عن قراراتها بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران، وحثتها على عدم السماح بتصعيد جديد حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها، أن أي تصعيد في ملف إيران النووي سيكون له عواقب وخيمة على الأمن العالمي واستئناف الحوار البناء، مؤكدة أن إيجاد حلول بشأن البرنامج النووي الإيراني مهمة وذات أولوية قصوى.

وتابعت الخارجية الروسية بقولها: إن محاولة الترويكا الأوروبية إعادة فرض عقوبات على إيران تعرقل الجهود الرامية إلى إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي".

