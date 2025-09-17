الأربعاء 17 سبتمبر 2025
محافظ القاهرة يفتتح المعرض الخيرى السنوى للمستلزمات المدرسية (صور)

جانب من الافتتاح،

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المعرض الخيرى السنوى لدعم طلاب القاهرة الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المجتمع المدني بمجمع الملك فهد الرسمي المتميز للغات بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية لدعم الطلاب غير القادرين، وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

افتتاح معرض أهلًا مدارس بمدينة نصر.. وزير التموين يعلن: 200 عارض يقدمون منتجات بتخفيضات 30 %.. محافظ القاهرة يؤكد: المعرض يوفر احتياجات الأسر بجودة عالية وأسعار تنافسية (صور)

افتتاح معرض أهلًا مدارس بمدينة نصر.. وزير التموين يعلن: 200 عارض يقدمون منتجات بتخفيضات 30 %.. محافظ القاهرة يؤكد: المعرض يوفر احتياجات الأسر بجودة عالية وأسعار تنافسية (صور)

واشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض يهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الطلاب الأكثر احتياجًا، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يعكس التزام المحافظة بمسئوليتها الاجتماعية وحرصها على توفير بيئة داعمة لطلابها.

 

وأكد محافظ القاهرة حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددًا على حسن معاملة الطلاب، ومنع التعدى عليهم نهائيًا بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز.

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدني فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ مخططات التنمية، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

ويضم المعرض مجموعة كبيرة من المستلزمات المدرسية المجانية تشمل الزى المدرسي، والحقائب المدرسية، والأدوات الكتابية، والكراسات، وعلب حفظ الطعام والمشروبات (لانش بوكس)، بالإضافة إلى الأحذية المدرسية.

شارك فى الافتتاح الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم،  وعبد الرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم.

