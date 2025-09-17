الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تعرف على موقف شيكو بانزا من التشكيل الأساسي للزمالك أمام الإسماعيلي

شيكو بانزا، فيتو
شيكو بانزا، فيتو

اقترب شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من العودة للتشكيل الأساسي لفريق الزمالك أمام الإسماعيلي غدًا الخميس بالدوري الممتاز، بعدما غاب عن لقاء المصري الماضي.

الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا يدرس الدفع به منذ البداية لتعزيز القوة الهجومية للفريق، خاصة مع حاجة الزمالك لتحقيق الفوز. 

القرار النهائي سيتحدد وفقًا لتقرير الجهاز الطبي والجاهزية البدنية للاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما غدا الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي غدا الخميس في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0.

