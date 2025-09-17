الأربعاء 17 سبتمبر 2025
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري المصري والقنوات الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما غدا الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي غدا الخميس، في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0.

