الإحصاء: 1.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال النصف الأول من 2025

 يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك إسبانيا "فيليبى السادس"، اليوم الأربعاء، كما سيعقد خلال هذه الزيارة منتدى الأعمال المصرى الإسبانى بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ويأتى هذا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا وتعميق التعاون في العديد من الملفات. 

قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا

وكشف تقرير العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا  الصادر عن  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.


وبلغت قيمــة الصادرات المصرية لإسبانيا 712 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 803.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من إسبانيا 802 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 782.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. 


أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى إسبانيا

1. أسمدة  بقيمة 105 مليون دولار.
2. ملابس جاهزة بقيمة 102 مليون دولار.
3. خضروات وفواكه بقيمة 73 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 60.4 مليون دولار.
5. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 42.7 مليون دولار.


أهم المجموعات  السلعية التي استوردتها مصر من إسبانيا 

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 133.9 مليون دولار.
2. آلات وأجهزة كهربائية وألية  بقيمة 105.6 مليون دولار.
3. سيارات وجرارات  بقيمة  74.3 مليون دولار.
4. منتجات الصيدلة بقيمة 61 مليون دولار.
5. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 47.4 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر 61.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/ 2025 مقابل 62.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في إسبانيا 28.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024 / 2025 مقابل 38.1  مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024.

 تحويلات المصريين العاملين في إسبانيا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في إسبانيا 21.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 18.9 مليون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الإسبانيين العاملين بمصر 4.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.
وسجـــل عدد سكــان مصـر 108.1 مليون نسمة خلال سبتمبر 2025، بينما سجل عــدد سكان إسبانيا 47.9 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

