التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة عامل سقط من الطابق الرابع بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بالاستعلام عن الحالة الصحية لعامل أصيب عقب سقوطه من الطابق الرابع بعقار بدائرة قسم شرطة عين شمس أثناء إصلاحه التكييف، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشف التقرير الطبي للمصاب عن إصابته بكسور متفرقة وارتجاج في المخ ويتلقى العلاج داخل المستشفي.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط عامل من الطابق الرابع في عين شمس، مما أسفر عنه إصابته إصابات بالغة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أثناء قيام عامل بإصلاح التكييف بالطابق الرابع في عقار سكني بمنطقة عين شمس اختل توازنه وسقط على الأرض مما أسفر عن إصابته.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

