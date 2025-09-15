الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد يحسم مصير مديره الفني روبن أموريم

أموريم، فيتو
أموريم، فيتو

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي موقفه من إقالة مدربه البرتغالي روبن أموريم، في ظل نتائج الفريق السلبية مؤخرًا، وخاصة بعد هزيمة الديربي أمام مانشستر سيتي.

وتلقى مانشستر يونايتد، هزيمة قاسية على يد غريمه مانشستر سيتي، بثلاثية نظيفة، أمس الأحد، على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الرابعة للبريميرليج.

مانشستر يونايتد يسجل أسوأ بداية في تاريخ الدوري الإنجليزي 

وسجل مانشستر يونايتد أسوأ بداية له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1992-1993، بالحصول على أربع نقاط فقط من مبارياته الأربع الأولى، ويحتل المركز الرابع عشر.

كما ودع مانشستر يونايتد بطولة كأس الرابطة، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام جريمسبي تاون من دوري الدرجة الرابعة.

مانشستر يونايتد يجدد ثقته في أموريم

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فلا يزال أموريم يحظى بدعم إدارة مانشستر يونايتد، ويرون أنه قادر على تغيير مسار الفريق.

وأضافت أنه لا يوجد نية في الوقت الحالي لإقالة أموريم من منصبه.

وترى إدارة مانشستر يونايتد أن هناك تقدمًا في الأداء، على الرغم من النتائج السلبية.

من جانبه، أكد أموريم بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي: "لن أغير فلسفتي، إذا أرادوا (مسؤولو يونايتد) تغييرها، فعليهم تغيير المدرب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روبن أموريم أموريم مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد الانجليزي نادي مانشستر يونايتد

مواد متعلقة

مانشستر زرقاء، السيتي يضرب اليونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور)

رسميا، مانشستر يونايتد يعلن رحيل أونانا إلى الدوري التركي

صراع سعودي لضم مدافع مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

الشارقة يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز على الغرافة 4-3 في دوري أبطال آسيا

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة

عناد بني إسرائيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 70 من سورة البقرة (فيديو)

خدمات

المزيد

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في الاقتراض لتجهيز البنات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمينة الفتوى: لا فرق بين الرجل والمرأة في أحكام صلاة المسافر (فيديو)

عناد بني إسرائيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 70 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
إندونيسيا: يجب أن يكون هناك رد عربي إسلامي على الضربة الإسرائيلية لقطر