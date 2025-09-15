مانشستر يونايتد يحسم مصير مديره الفني روبن أموريم

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي موقفه من إقالة مدربه البرتغالي روبن أموريم، في ظل نتائج الفريق السلبية مؤخرًا، وخاصة بعد هزيمة الديربي أمام مانشستر سيتي.

وتلقى مانشستر يونايتد، هزيمة قاسية على يد غريمه مانشستر سيتي، بثلاثية نظيفة، أمس الأحد، على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الرابعة للبريميرليج.

مانشستر يونايتد يسجل أسوأ بداية في تاريخ الدوري الإنجليزي

وسجل مانشستر يونايتد أسوأ بداية له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1992-1993، بالحصول على أربع نقاط فقط من مبارياته الأربع الأولى، ويحتل المركز الرابع عشر.

كما ودع مانشستر يونايتد بطولة كأس الرابطة، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام جريمسبي تاون من دوري الدرجة الرابعة.

مانشستر يونايتد يجدد ثقته في أموريم

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فلا يزال أموريم يحظى بدعم إدارة مانشستر يونايتد، ويرون أنه قادر على تغيير مسار الفريق.

وأضافت أنه لا يوجد نية في الوقت الحالي لإقالة أموريم من منصبه.

وترى إدارة مانشستر يونايتد أن هناك تقدمًا في الأداء، على الرغم من النتائج السلبية.

من جانبه، أكد أموريم بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي: "لن أغير فلسفتي، إذا أرادوا (مسؤولو يونايتد) تغييرها، فعليهم تغيير المدرب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.