أخبار مصر

الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى  ومدن القناة وذلك على فترات متقطعة. 

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 16-9-2025

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة  على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر. 

ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء تلطف الأجواء فى الظل وليلا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.  

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلا  على أغلب الأنحاء. 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء. 

ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 36

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 40
 

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

