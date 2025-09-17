الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، قطع الكهرباء عن قريتين في دشنا بقنا

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، إجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأكدت الوحدة المحلية أنه سوف يتم فصل التيار الكهربي اليوم الأربعاء الموافق 17/9/2025 من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة السابعة صباحًا، مشيرًا إلى أن المناطق التي سيتم فصل التيار عنها الفوية والعطيات.

مناطق قطع الكهرباء بدشنا

وناشدت الوحدة المحلية، الأهالي تجهيز احتياجاتهم الأساسية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان التعامل السريع معها حتى عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا دشنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مدينة دشنا

مواد متعلقة

سكرتير عام قنا يتفقد أعمال تطوير محيط مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

مديرية أوقاف قنا تعقد 129 قافلة دعوية

إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز قنا

اليوم، قطع الكهرباء عن قريتين في دشنا بمحافظة قنا

الأكثر قراءة

مفاجأة القرن، رونالدو ينقذ الزمالك ماليا ويقرر استثمار أمواله في شركة النادي (فيديو)

سعر السمك اليوم الأربعاء، ارتفاع المكرونة 25 جنيها وقفزة تضرب البوري بعد انخفاضه

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب وارتفاع جديد في الكنتالوب

قبل لقائه الملك تشارلز، صورة لـ ترامب مع جيفري إبستين على جدار قصر ويندسور (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ترامب يقرر قيادة مفاوضات التسوية بين روسيا وأوكرانيا بنفسه

قبل دور الانعقاد الجديد، مصير مشروعات القوانين السابق إحالتها لمجلس النواب

غرف الفندق حُجزت بالكامل، موعد وتفاصيل حفل الزفاف الأسطوري لـ سيلينا جوميز

خدمات

المزيد

قبل دور الانعقاد الجديد، مصير مشروعات القوانين السابق إحالتها لمجلس النواب

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب وارتفاع جديد في الكنتالوب

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية

أسعار المانجو اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، ارتفاع صنفين وانخفاض الزبدية

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads