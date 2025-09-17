لليوم الثاني ومكان جديد، اليوم قطع الكهرباء عن بعض المناطق بالشروق

كشف جهاز مدينة الشروق أن شركة الكهرباء ستقوم بقطع الكهرباء لتنفيذ أعمال صيانة في الحي الثاني شرق، وتستمر أعمال الصيانة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وأشار الجهاز إلى أن الهدف من الصيانة تحسين وتطوير شبكة الكهرباء في المنطقة.

وأمس الثلاثاء فصلت شركة الكهرباء بالشروق الكهرباء عن المنطقة الرابعة عمارات المجاورة 1، 2، 3، لتنفيذ أعمال صيانة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا..

استقبل المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إبراهيم الحواج وزير الأشغال البحريني والسفيرة البحرينية بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبحرين في مجال التنمية العمرانية، بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأعرب المهندس شريف الشربينى عن سعادته بلقاء الوزير البحريني، مشيرًا إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تعزيز أوجه التعاون مع الدول العربية الشقيقة فى مختلف المجالات، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين مصر والبحرين.

وناقش المهندس شريف الشربينى مع الوزير البحرينى سبل التعاون المختلفة بين البلدين فى مجالات الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق والبنية التحتية، حيث تم استعراض التجربة المصرية والمشروعات التى أنجزتها الوزارة فى مختلف المجالات وفى مقدمتها المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وقصص النجاح على مدار 10 سنوات فى مشروعات الإسكان المختلفة والتى تخطت مليون وحدة سكنية، كما تم استعراض المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، هذا بالإضافة إلى التخطيط نحو توطين الصناعة المصرية وفقًا للاحتياجات المطلوبة لتحقيق التنمية فى كافة المجالات.

وأوضح المهندس شريف الشربينى أن الإرادة القوية لدى القيادة السياسية كانت وراء كل تلك الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية على مدار أكثر من 10 سنوات، والتى انعكست ملامحها على زيادة المسطح العمراني فى مصر من 7% إلى 14% فى عام 2024، وستصل إلى 18% فى عام 2030.

ومن جانبه أعرب إبراهيم الحواج عن سعادته بزيارة مصر ولقاء وزير الإسكان، مشيدًا بالتجربة المصرية الرائدة فى مجالات الإسكان وإقامة المدن الجديدة، كما أبدى إعجابه بالعاصمة الإدارية الجديدة ووصفها بالمدينة المتكاملة، بجانب تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على استمرار التعاون والتنسيق وعقد ورش عمل من المختصين من الجانبين لتعزيز أوجه التعاون بين مصر والبحرين في مجالات التنمية العمرانية والمرافق والبنية التحتية.

