الإسكان: إصدار منصتين إلكترونيتين لتصدير العقار وضبط السوق

قال عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية: إن وزارة الإسكان تعمل، مع الوزارات الأخرى، على إصدار منصة إلكترونية لتصدير العقار، وكذلك منصة أخرى لضبط السوق وتيسير إجراءات نقل الملكية والتسجيل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها إبراهيم نيابة عن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه شركة "بلاك دايموند" بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل".

وأضاف إبراهيم، أن التحديات مستمرة خاصة الإقليمية والدولية، وبالتالي لابد من حلول سريعة وخارج الصندوق ومواجهتها.

وأشار إلى أن الحكومة تستخدم حزم الحوافز لمواجهة هذه التحديات، وتخفيف الأعباء على المطورين لكن لابد من أدوات أخرى مثل الصناديق العقارية وصناديق الكربون والبيع بالتجزئة، بجانب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص.

تصدير التجربة المصرية بأبعادها المختلفة أصبح مهما

ولفت إلى أن عددا كبيرا من المطورين مستمرون في العمل بالأسواق الإقليمية؛ ما يدل على أن السوق العقارية المصرية سوق ناجح، وأصبح تصدير التجربة المصرية بأبعادها المختلفة مهما، وليس العقار فقط لتشمل المطورين والشركات والخبرات.

وأضاف أن السوق العقارية في مصر هو مخزون القيمة للأفراد والمؤسسات، مع زيادة عدد كبير بالشركات ما يتطلب تنظيم السوق بمنظومة متكاملة.

ويشارك في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State وزارتا الإسكان والمالية، وهيئات المجتمعات العمرانية، والرقابة المالية، والاستثمار، وصندوق التنمية الحضرية، إلى جانب البنوك الحكومية والخاصة، فضلًا عن أبرز المطورين العقاريين، وذلك في إطار منصة حوارية متكاملة تستهدف وضع حلول عملية للتحديات الراهنة ودعم فرص الاستثمار العقاري.

