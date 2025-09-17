واصلت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أميـــن الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة حملاتها المكبرة للتصدي لظاهرة تؤرق الشارع الدقهلاوي ألا وهي ظاهرة التلوث السمعى الناتج عن استخدام مكبرات الصوت.

حملات مكبرة لمصادرة مكبرات الصوت والتصدي للباعة الجائلين والإشغالات بالمنصورة.

وقد قامت الحملة بمصادرة عدد من مكبرات الصوت كونها تُعد من أسباب التلوث السمعى الذى يسبب ازعاجًا للمواطنين.



قاد الحملة الدكتور أحمد عرفة نائب رئيس حى غرب المنصورة، وطاقم العمل المشكل من الأستاذ أحمد نشأت مسئول الإشغالات بالنوبتجية المسائية، وبلال ثروت مدير إدارة الكوارث والأزمات، ومسئولى النوبتجية المسائية.

وقد استأنفت الحملة جهودها برفع تعديات الباعة الجائلي الذين يفترشون الأرصفة وحرم الطريق، والمحال التجارية والكافيهات، ورفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات والمحلات التجارية لفتح الشارع للمارة وتسيير الحركة المرورية.

وأشار " الأميــن " رئيس حى غرب المنصورة على تكثيف الحملات على مكبرات الصوت المنتشرة بمركبات "التوك توك" ومع الباعة الجائلين والتصدى الحاسم لهذه الظاهرة كونها تُعد من أسباب التلوث السمعى ولما تسببه من أضرار للمواطنين لحين القضاء عليها.

كما أكد رئيس حى غرب المنصورة أنه لاتهاون مع المتعدين على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية، وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة.



وعلى مواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق ، وذلك طبقا للقانون والتعليمات وتوجيهات اللواء طارق مرزوق محــافظ الدقهلية.

وذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محــافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة

