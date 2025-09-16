الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يجيب عن السؤال الأخطر، ماذا لو دفع الاحتلال الفلسطينيين للحدود المصرية؟

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
ads

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن  أحداث غزة سيكون لها تداعيات كبيرة على المشهد الداخلي وعلى المنطقة بأكملها.

وتابع رئيس الوزراء بأن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة الفترة الحالية في ظل العملية الموسعة لإسرائيل في القطاع، هو ماذا لو اندفع الفلسطينيون نحو الحدود المصرية؟

مؤكدا أن الدولة لديها خطط واضحة للتعامل ومواجهة هذه الإجراءات وكيفية التعامل مع هذا الأمر، وفي نفس الوقت نعمل على تدبير احتياجات الإخوة الفلسطينيين لمواكبة الأمر.

وأضاف أن ثوابت الدولة المصرية واضحة في ملف فلسطين وتتمثل في عدم السماح بالتهجير وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد خلال لقائه عددًا من رؤساء الصحف أن  لدينا سيناريو متشائما أو متحفظا في ظل الوضع الراهن بقطاع غزة والمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفلسطينيون الحدود المصرية مدبولى رئيس الوزراء إسرائيل

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

مدبولي يجيب عن السؤال الأخطر، ماذا لو دفع الاحتلال الفلسطينيين للحدود المصرية؟

الأهلي يكشف مدة غياب زيزو وموقفه من مباراة القمة أمام الزمالك

مدبولي: نستهدف معدل نمو 7%، وهذه خطتنا لخفض الدين

شوط أول سلبي بين آرسنال وأتليتك بيلباو في دوري أبطال أوروبا

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

نيويورك تايمز تكشف فى تحقيق استقصائي عن قيمة صفقات بمليارات الدولارات بين عائلة ترامب والإمارات

أول صورة رسمية للأسورة الذهبية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى يدعو ربه بهذا الطلب قبل المواجهة مع فرعون

متى تكون سجدة السهو؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads