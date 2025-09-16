مدبولي يجيب عن السؤال الأخطر، ماذا لو دفع الاحتلال الفلسطينيين للحدود المصرية؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن أحداث غزة سيكون لها تداعيات كبيرة على المشهد الداخلي وعلى المنطقة بأكملها.

وتابع رئيس الوزراء بأن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة الفترة الحالية في ظل العملية الموسعة لإسرائيل في القطاع، هو ماذا لو اندفع الفلسطينيون نحو الحدود المصرية؟

مؤكدا أن الدولة لديها خطط واضحة للتعامل ومواجهة هذه الإجراءات وكيفية التعامل مع هذا الأمر، وفي نفس الوقت نعمل على تدبير احتياجات الإخوة الفلسطينيين لمواكبة الأمر.

وأضاف أن ثوابت الدولة المصرية واضحة في ملف فلسطين وتتمثل في عدم السماح بالتهجير وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد خلال لقائه عددًا من رؤساء الصحف أن لدينا سيناريو متشائما أو متحفظا في ظل الوضع الراهن بقطاع غزة والمنطقة.

