الرئيس الإسرائيلي: لا ينبغي أن نعزل أنفسنا عن العالم

الرئيس الإسرائيلي،
الرئيس الإسرائيلي، فيتو

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في تصريحات نقلتها إذاعة جيش الاحتلال، أن عزل إسرائيل عن المجتمع الدولي يمثل خطرًا كبيرًا على مستقبلها، داعيًا إلى تعزيز العلاقات الخارجية والتعاون مع الدول الصديقة.

رئيس دولة الاحتلال: الانفتاح ضمانة للمستقبل

قال هرتسوج: "لا ينبغي لنا أن نعزل أنفسنا، فهذا أمر بالغ الأهمية لمستقبل إسرائيل"، مشددًا على أن إسرائيل تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي للحفاظ على أمنها واستقرارها.

الرئيس الإسرائيلي: المرحلة تتطلب التفاهم مع الشركاء الإقليميين والدوليين

وشدد الرئيس الإسرائيلي  على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الحوار والتفاهم مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتجنب أي انعكاسات سلبية على مكانة إسرائيل السياسية والاقتصادية.

وقال أنور العنوني متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء: إن المفوضية الأوروبية ستوافق على عقوبات جديدة على إسرائيل غدا الأربعاء.

جدير بالذكر أن قبل وقت سابق قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين، إضافةً إلى تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في ما يتعلق بالمسائل التجارية.

وأضافت فون دير لاين، في خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "إن ما يحدث في غزة هز ضمير العالم"، معترفةً بوجود انقسامات داخل أوروبا حول كيفية المضي قدمًا، ومتعهدةً بأن المفوضية ستبذل ما في وسعها بشكل منفرد.

