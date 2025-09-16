الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال: سنستمر في ضرب الحوثيين

وزير جيش الاحتلال،
وزير جيش الاحتلال، فيتو

زعم وزير جيش الاحتلال  الإسرائيلي، يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء: هاجمنا ميناء الحديدة لضمان استمرار الحصار على الحوثيين 

وزير جيش الاحتلال: سنستمر بضرب الحوثيين

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنستمر بضرب الحوثيين ونستهدف البنى التحتية للحوثيين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: إن سلاح الجو بدأ هجوما على ميناء الحديدة في اليمن.

غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة 

وأكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليوم الثلاثاء، أن عدوانا إسرائيليا بدأ على ميناء الحديدة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع: إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لطائرات إسرائيلية تشن عدوانا على بلدنا.. وأربكت الدفاعات طائرات العدو وأجبرت بعض تشكيلاتها على مغادرة الأجواء".

ونقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي أن الهدف من الغارة على ميناء الحديدة هو تعطيل الميناء لعدة أسابيع إضافية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 12 غارة جوية استهدفت 3 أرصفة في الميناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال ميناء الحديدة الحوثيين

مواد متعلقة

الحوثيين: استهدفنا مطار رامون في إيلات وهدف عسكري في النقب بـ4 طائرات مسيرة

«الحوثيين»: استشهاد وإصابة 127 شخصا جراء العدوان الإسرائيلي على صنعاء والجوف

الأكثر قراءة

غضب الفقراء!

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

وفاة عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بالعمر الطويل ومناسبة سعيدة قادمة

ولد الهدى (الحلقة الرابعة والعشرون)، حبُّ النبي واجب على كل مسلم ومسلمة

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads