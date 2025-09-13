صحة شمال سيناء تحيل أطباء وتمريض وحدة بئر العبد للتحقيق العاجل

أحال الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عددًا من الأطباء والتمريض المتغيبين عن العمل بوحدة طب أسرة النصر بمدينة بئر العبد إلى التحقيق العاجل، كما قرر إحالة مدير الوحدة لعدم تواجده، ومسئول الرعاية الأساسية بإدارة بئر العبد للتحقيق لضعف الإشراف والمتابعة.

صحة شمال سيناء تحيل المتغيبين عن العمل في وحدة النصر الصحية ببئر العبد

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها وكيل الوزارة صباح اليوم، شملت وحدة طب أسرة النصر ووحدة الرعاية الأولية بـ6 أكتوبر ببئر العبد، حيث تفقد أقسام الوحدات المختلفة من عيادات الكشف والاستقبال والصيدلية وغرف التطعيمات والأشعة والمعمل، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

كما تابع وكيل الوزارة أعمال رفع كفاءة وحدة الرعاية الأولية بـ6 أكتوبر، استعدادًا لتسليمها وبدء التشغيل قريبًا، مؤكدًا أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار خطة مديرية الصحة لضمان انضباط العمل وتقييم الأداء بشكل دوري بما يضمن وصول الخدمة الصحية للمواطنين بجودة عالية.

