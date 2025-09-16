الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
حكيم وهشام عباس ومصطفي قمر، نجوم التسعينيات يعودون للساحة الغنائية بعد غياب

تشهد الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة، عودة خاصة لنجوم التسعينيات بألبومات جديدة، بعد غياب لفترة ليست قصيرة، الأمر الذي أثار اهتمام الجمهور، خاصة أن تلك الفترة لها جمهور عريض 

ويواصل المطرب الشعبي حكيم العمل علي ألبومه الجديد مع عدد من نجوم الموسيقى، حيث يواصل تسجيل الأغاني الجديدة بالأستديو تمهيدا لطرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.

كواليس عودة هشام عباس لعالم الألبومات الغنائية

كما كشف الفنان هشام عباس ، عن كواليس عودته لعالم الألبومات الغنائية من جديد خلال الفترة المقبلة. 

وأكد هشام عباس في تصريح خاص لـ “فيتو” أنه يواصل تحضيراته لألبومه الجديد، مؤكدا أنه بذل جهدا كبيرا، مشيرا إلى أن الألبوم كان في البداية 10 أغان ولكنه وصل إلى 16 أغنية. 

وتابع هشام عباس، أنه سيعلن موعد طرح ألبومه فور الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يتعاون مع عدد من الموزعين والملحنين ومنهم معتز أمين الذي يتعاون معه في أكثر من أغنية.

وانتهى الفنان مصطفي قمر من تسجيل عدد من الأغاني في الاستديو تمهيدا لطرحها قريبا علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب علي فترات متقاربة.

ويتعاون مصطفي قمر في أغانيه الجديدة مع الموزع كريم عبد الوهاب وفارس فهمي والمخرج عمر الشربيني.

