مصطفى قمر يتألق في حفل كامل العدد على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية

أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم ومخرج حفل النجم مصطفى قمر، والذي أقيم بمسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية مساء أمس بحضور جماهيري كبير من أهالي محافظة إسكندرية.

حفل مسرح محمد عبدالوهاب تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته

بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم صعد الفنان تامر عبدالمنعم خشبة مسرح محمد عبدالوهاب ورحب بالسادة الحضور وتقدم بالشكر لمعالي وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو وتوجيهاته وقال: اليوم الجميع في إنتظار الفنان القدير مصطفى قمر ابن مدينة الإسكندرية العظيمة ونحن جميعا في انتظاره.

حضر الحفل مجموعة من قيادات وزارة الثقافة من القاهرة والإسكندرية وعلى رأسهم الأستاذ عمرو البسيوني الوكيل الدائم لوزارة الثقافة.

وبدأ الحفل بمجموعة من الأغاني لفرقة أنغام الشباب "لايف تيم" عبدالله الجسمي، عماد كمال، كمال كمال، أحمد الأمير.

بعدها قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية إستعراضات الأقصر بلدنا، الإسكندراني، الكرنبه، رنة خلخال، حلاوة شمسنا، الحجالة، موشح غريب الدار، النوبة.

ثم بدأ الجزء الثاني من الحفل وصعد نجم الحفل الفنان مصطفى قمر وقام بغناء مجموعة من أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور منها الليلة دوب، بسلم عليك، السود عيونه، اسكندراني، لسه حبايب ومجموعة أخرى من أغاني مصطفى قمر التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير واستمر الحفل للساعات الأولى من صباح اليوم.

الجدير بالذكر أن مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية ظل مغلقا لفترة طويلة، وعقب الإعلان عن حفل النجم بدأ الحشد الجماهيري ورفع المسرح لافتة كامل العدد.

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