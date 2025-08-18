معجب بمهرجان القلعة يطلب من هشام عباس غناء تتر حمادة عزو، ورد مفاجئ من المطرب

انطلق، منذ قليل، حفل الفنان هشام عباس، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 33.

حفل هشام عباس في مهرجان القلعة

وبدأ هشام عباس الحفل بكلمته على المسرح قائلا: أنا مش عارف ليه قبل ما أجي بحس إني بيحصل لي حاجات غريبة مع أني تعودت، وحشتوني.

وتفاجأ عباس بعد كلمته بمعجب يطلب منه غناء تتر مسلسل حمادة عزو للفنان يحيى الفخراني، ليرد عليه المطرب: "شكلك اسمك حمادة".

وتألق هشام عباس، بغنائه أغنية ولا كان على الخاطر، والتي قدمها مع حميد الشاعري، وقال: "عايزين نحيي الشاعري لأنه معايا في الأغنية دي.

وقدم “عباس” عدد كبير من أغانيه ومنها، أنا حبيت، ياليلي، عيني، وغيرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.