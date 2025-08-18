الثلاثاء 19 أغسطس 2025
معجب بمهرجان القلعة يطلب من هشام عباس غناء تتر حمادة عزو، ورد مفاجئ من المطرب

هشام عباس، فيتو
هشام عباس، فيتو

انطلق، منذ قليل، حفل الفنان هشام عباس، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 33. 

حفل هشام عباس في مهرجان القلعة 

وبدأ هشام عباس الحفل بكلمته على المسرح قائلا: أنا مش عارف ليه قبل ما أجي بحس إني بيحصل لي حاجات غريبة مع أني تعودت، وحشتوني. 

وتفاجأ عباس بعد كلمته بمعجب يطلب منه غناء تتر مسلسل حمادة عزو للفنان يحيى الفخراني، ليرد عليه المطرب: "شكلك اسمك حمادة". 

وتألق هشام عباس، بغنائه أغنية ولا كان على الخاطر، والتي قدمها مع حميد الشاعري، وقال: "عايزين نحيي الشاعري لأنه معايا في الأغنية دي. 

وقدم “عباس” عدد كبير من أغانيه ومنها، أنا حبيت، ياليلي، عيني، وغيرهم.

حفل هشام عباس في مهرجان القلعة الفنان هشام عباس فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته ال 33

